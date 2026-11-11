L'indagine farsa di Milano è già costata 40 miliardi

Otto pronunce su otto hanno progressivamente fatto scricchiolare l’impianto accusatorio della maxi inchiesta sull’urbanistica milanese. Prima le misure cautelari, poi i sequestri, le contestazioni e i cantieri finiti sotto chiave. Ora la richiesta di archiviazione della Procura, che mette nero su bianco l’assenza di prove sufficienti a dimostrare il patto corruttivo tra pubblici ufficiali e imprenditori del mattone. Dopo anni di indagini e un intero settore ancora travolto da una lunga paralisi, resta una domanda: quanto è costata l’inchiesta urbanistica nella Milano amministrata da Giuseppe Sala?

Già un anno fa, secondo uno studio di Scenari Immobiliari, la stima dei danni economici complessivi causati dal blocco di circa 150 cantieri si aggirava intorno ai 40 miliardi di euro: 12 miliardi di potenziali investimenti andati in fumo e altri 26 miliardi di mancate ricadute sul sistema economico milanese, dai mobili ai servizi. Oltre, ovviamente, ai mancati incassi degli oneri per il Comune, un’ottantina circa di milioni di euro, e ai risvolti legati all’occupazione.

Un dato destinato a crescere se non verranno tolti i sigilli ai cantieri rimasti in attesa. Le conseguenze del blocco dei progetti pesano innanzitutto sui 4.500 nuclei familiari rappresentati dal comitato delle “Famiglie Sospese”, con danni che per molti arrivano a centinaia di migliaia di euro. Gli acquirenti hanno infatti già versato acconti e caparre, in media tra i 50mila e i 150mila euro, che restano congelati in attesa di una soluzione.

MUTUI E AFFITTI

A questo si aggiunge il cosiddetto effetto del doppio canone, dal momento che molte famiglie sono costrette a sostenere contemporaneamente le rate del mutuo acceso per l’immobile mai consegnato e l’affitto di un’altra abitazione, con una spesa aggiuntiva stimata tra i mille e i duemila euro al mese. Il trascorrere del tempo erode inoltre il potere d’acquisto delle somme anticipate e mette a rischio la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali, a partire da quelle legate alla prima casa.

Ma il conto non riguarda soltanto gli acquirenti. Secondo le stime, sarebbero infatti svariate centinaia di milioni di euro i risparmi privati rimasti bloccati negli immobili coinvolti nelle contestazioni, mentre, secondo l’Unione Artigiani di Milano, il valore di contratti, forniture e lavorazioni della filiera edilizia e dei subappalti finiti in stallo raggiungerebbe almeno 1,5 miliardi di euro. A questi effetti si aggiunge il danno più ampio per il sistema economico cittadino: le stime del settore immobiliare e delle associazioni di categoria prospettano una perdita di valore immobiliare e di Pil locale compresa tra due e oltre 30 miliardi di euro nell’arco di un triennio, qualora la paralisi non trovasse una soluzione definitiva. Per una singola famiglia, il peso delle spese aggiuntive può tradursi in altri 10-30mila euro l’anno, tra affitti e interessi passivi, mentre il capitale già versato, tra 50mila e oltre 200mila euro, rischia di rimanere vincolato per anni.

Un braccio di ferro tra magistratura e amministrazione comunale che ha portato alle dimissioni di due assessori, l’ex titolare della Casa Guido Bardelli e quello dell’Urbanistica Giancarlo Tancredi, e che per un momento ha fatto pensare anche al passo indietro del sindaco Beppe Sala. Mai arrivato, in compenso sono arrivate le promesse mai mantenute e, a pagare il conto più salato, sono stati soprattutto i milanesi. In una città in cui la domanda abitativa continua a crescere, il blocco dell’attività edilizia ha finito per paralizzare almeno un centinaio di cantieri.

TUTTI I PROGETTI

La Torre Stresa, 24 piani e 45 milioni di euro di investimento, è soltanto il primo dei filoni arrivato a sentenza. Poi ci sono le Park Towers di Crescenzago, con un investimento da 35 milioni, l’Hidden Garden di piazza Aspromonte, dove gli acquirenti dei 46 appartamenti hanno versato oltre sette milioni di euro tra anticipi e caparre, il Bosconavigli firmato da Stefano Boeri, le Residenze Lac al parco delle Cave e Scalo House in via Valtellina. Progetti rimasti fermi per anni, diventati ecomostri emblema di investimenti congelati. Le ricadute ormai hanno superato i confini dei singoli cantieri, colpendo un’intera filiera e la stessa capacità di attrarre opportunità economiche nella capitale finanziaria del Paese.