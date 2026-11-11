Il magistrato che sbaglia non paga mai

Il Procuratore di Milano, Marcello Viola, lo ammette: scusate, ci eravamo sbagliati a sostenere che l’urbanistica di Milano fosse finita in mano a una banda di delinquenti. Così l’inchiesta che aveva coinvolto i vertici dell’amministrazione comunale, dal sindaco Sala in giù, e dell’imprenditoria milanese finisce nel nulla su richiesta di chi l’aveva avviata e sostenuta contro il parere del Tribunale del riesame prima e della Cassazione poi che già avevano definito di pura fantasia le ipotesi accusatorie.

Si potrebbe dire che è bene tutto ciò che finisce bene ma in questa storia, a parte il ritrovato onore dei personaggi coinvolti, nulla è finito bene. Ci sono studi che quantificano in quaranta miliardi il danno provocato a Milano, c’è la perdita di immagine sul piano internazionale, c’è stata la fuga degli investitori, la paralisi edilizia e quattromila famiglie sospese nel limbo di chi ha pagato una casa che non c’è.

Tutto questo per merito di una sostituta procuratrice a fine corsa, Tiziana Siciliano, che dopo aver incenerito sul rogo dell’ideologia il “modello Milano” che aveva fatto grande la città si è messa in pensione annunciando l’intenzione di candidarsi a vicesindaco all’interno di una discussa lista civica di sinistra populista per le elezioni del 2027.

Insomma questa è una storia che ha in sé tutti gli elementi per comprendere come il più delle volte (non) funziona il sistema giudiziario: un mix di incompetenza, fanatismo, manie di protagonismo, invidia sociale, interessi diversi da quelli della giustizia. La Procura di Milano ha la fortuna di poterla chiuderla in modo tombale e senza pagare alcun dazio con un comunicato stampa, tutti gli altri soggetti coinvolti, oltre ai danni morali ed economici, ci metteranno anni a riprendere il bandolo della matassa. E poi dicono che questo Paese fatica a crescere.