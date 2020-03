Coronavirus, Elettra Lamborghini sbotta dopo la polemica: "Ignoranti e media dicono stro***e"

10 marzo 2020 a

Elettra Lamborghini torna a far parlare di sè e replica alle polemiche che da giorni la vedono protagonista. In tanti hanno infatti attaccato l'ereditiera che ha causato la presenza - in piena crisi da coronavirus - di centinaia di giovani al centro commerciale di Montesilvano, tutti intenzionati a vederla da vicino. “Ignoranti e media continuano a dire stro***e - ha tuonato una volta per tutte su Twitter - se mi conosceste davvero sapreste che non sono la 1° delle sprovvedute… ho cancellato tutto il mio calendario da qui a praticamente a giugno. Basta dare false informazioni! Invece di perdere tempo a parlare di me parlate di cose serie!”.

La prima a scagliarsi contro la cantante era stata Selvaggia Lucarelli, che aveva definito incosciente il comportamento degli abruzzesi e, ironizzando sul refrain della canzone della Lamborghini, aveva aggiunto che in quella situazione la musica e il buonsenso erano scomparsi.