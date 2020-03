Belen Rodriguez smaschera la sorella Cecilia: in arrivo un figlio?

Francesco Fredella 26 marzo 2020 a

“Un figlio? Ci sta pensando seriamente”. Parola di Belen Rodriguez, che in una confessione a Chi - il settimanale di Alfonso Signorini - rivela che sua sorella Cecilia potrebbe mettere su famiglia con Ignazio Moser. Si era parlato spesso di matrimonio, ma senza alcun annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati. Adesso l’ultima indiscrezione carica a molla i fan della coppia, nata sotto ai riflettori del Grande Fratello vip quando la Rodriguez mollò in diretta Francesco Monte per lasciarsi andare tra le braccia del ciclista trentino. Tutti dissero che si sarebbe trattato di un “fuoco di paglia”: la coppia, invece, è felicissima e sta vivendo un momento formidabile.

“Penso che lei ci stia pensando seriamente e per me è ora. Arriveranno, sicuramente Santi non rimarrà solo. Magari diventa mamma prima lei, non so.. La devo chiamare!”, racconta Belen che è felicissima con il suo Stefano De Martino dopo il ritrovato amore dei mesi scorsi. Ma poi arriva la frase tanto attesa: “Santiago non rimarrà solo”. Belen così annuncia che potrebbe allargarsi anche la sua famiglia. Una bella notizia, inaspettata, che fa gioire i fan della coppia.