Amici, Francesca Tocca e Valentin: "Un tempo che bisognava sognare". Doccia gelata per Raimondo Todaro

Francesco Fredella 01 aprile 2020 a

a

a

Adesso Francesca Tocca si sfoga. Quel pettegolezzo sul presunto flirt con Valentin, che ha fatto parlare tutti dietro le quinte, si carica di altri elementi dopo le ultime frasi sui social dell’allievo di Amici. Lo ricordiamo: Valentin aveva ammesso di aver provato feeling per la Tocca, che è sposata con Raimondo Todaro (ballerino da Milly Carlucci). Ma aveva anche ammesso di voler lasciar perdere tutto.

"In quarantena ci proviamo così". Proprio quello: la confessione (molto spinta) di Belen Rodriguez

“Dicono – scrive Francesca a commento della foto che abbiamo condiviso qui di seguito – che c’è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c’era un tempo sognato che bisognava sognare”. Con questo post la ballerina di Amici si rivolge proprio al suo allievo? Mistero. Sembrerebbero parole che si trasformano in una doccia gelata per Raimondo Todaro, che dal racconto dell’allievo di Amici sembra che da tempo viva separato da sua moglie. Ma il diretto interessato non ha mai confermato questa tesi. Intanto, Valentin sembra che abbia deciso di mollare la presa. In altri termini: gli “Tocca” lasciare la sua maestra di ballo.