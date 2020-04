Elisabetta Gregoraci, le parole di Flavio Briatore? Un terremoto di gossip (dopo lo scoop di Signorini)

08 aprile 2020 a

a

a

Dopo settimane di gossip la conferma è arrivata da Flavio Briatore in persona: intervistato dal Corriere della Sera ha rievlato che sta trascorrendo la quarantena insieme ad Elisabetta Gregoraci e al figlio, Nathann Falco. Come passa le giornate mister Billionaire? "Videoconferenze con i collaboratori, sto molto di più con mio figlio Nathan Falco, che ha 10 anni. Anche Elisabetta è qui, ce lo godiamo", racconta. Una discreta bomba, se si pensa che un mesetto fa, Chi - il rotocalco diretto da Alfonso Signorini - dava conto di un possibile ritorno di fiamma tra il manager e la showgirl. E ancora, Chi sosteneva che Briatore non avrebbe mai abbandonato il desiderio, l'obiettivo, di tornare con la Gregoarci: "E forse questo atteggiamento - si leggeva - ha fatto presa su di lei e le ha impedito di staccarsi definitivamente. Su ogni suo passo lavorativo o sentimentale, aleggiava la presenza di Briatore". Le rose stanno per rifiorire? Chissà...

"Pura propaganda". Briatore demolisce Conte da Giletti: "Invece di dare i soldi alle banche...", la verità sul virus

"Hai la coda di paglia?", "Testa di ca***". Vauro provoca, Flavio Briatore lo massacra: uno strepitoso momento di tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.