Al Bano e Loredana Lecciso la quarantena la passano insieme: "Stiamo bene, anche i nostri figli sono felici"

“Di solito faccio su e giù tra Lecce e Cellino. Non potendolo più fare, ho dovuto scegliere e ho optato per Cellino, perché questa è la casa dei miei figli”: Loredana Lecciso racconta al settimanale Mio la sua quarantena. Solo pochi giorni fa Al Bano aveva confermato all’Adnkronos di trovarsi con Loredana nelle grandi Tenute alle porte di Brindisi. “Io vivo qui con Loredana Lecciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole”: così il Leone pugliese ha fatto chiarezza una volta per sempre sul triangolo di fuoco.

Ma il gossip, da settimane, è infuocato. Le parole di Carrisi riescono a sfumare il triangolo, che sembra aver totalmente perso uno dei suoi cateti. Così resta una figura geometrica con due lati: da una parte Loredana, dall’altra Al Bano. Che sono sempre più vicini. La Power - che con un post ha annunciato l’arrivo a Cellino - sta trascorrendo la sua quarantena in un’altra casa. Senza Carrisi. “Tra me e Albano c’è grande solidarietà. Stiamo bene e credo che sia normale darci conforto a vicenda”, racconta la Lecciso. “I miei figli sono felici di vederci di nuovo insieme e sereni - continua Loredana - ma sarebbe stato bello che venisse in un’altra dimensione, senza l’emergenza Coronavirus fuori”.

