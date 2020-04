Francesco Totti e Ilary Blasi, aneddoto privatissimo: "Ci stavamo lasciando per colpa del gatto"

18 aprile 2020 a

Francesco Totti è uno dei Vip più attivi sui social da quando è iniziato l’isolamento a causa dell’emergenza coronavirus. L’ex capitano della Roma è stato protagonista di una diretta con Christian Vieri e, con la solita simpatia, ha raccontato alcuni aneddoti personali. In particolare Totti ha svelato una lite con la moglie Ilary Blasi che si è protratta per giorni: motivo del contendere un gatto senza peli. La conduttrice lo voleva a tutti i costi, ma l’ex calciatore non ne voleva sapere. Il gelo coniugale è andato avanti per un paio di giorni: “Per colpa del gatto mi stavo lasciando con Ilary”, ha raccontato Totti, sorridendo a Vieri. Alla fine, però, la Blasi l’ha spuntata e a casa Totti adesso c’è anche Donna Paola, il nome scelto per il gatto.

