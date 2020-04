Amici, terremoto firmato De Filippi: indiscreto, saltano tre teste pesantissime

Francesco Fredella 23 aprile 2020 a

Terremoto ad Amici. di Maria De Filippi La nuova edizione potrebbe essere tutta diversa da quella appena finita. Dalle notizie che riporta Nuovo Tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, tre professori sarebbero pronti a lasciare la scuola di Canale 5, che meglio anni ha lanciato decine di artisti. Si tratta di Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. Per loro Amici potrebbe finire. Condizionale d’obbligo, visto che si tratta di un’indiscrezione ed è ancora troppo presto per progettare il futuro.

Sicuramente, in tutta questa faccenda, sembra non abbia peso la lite tra la Celentano e Maria De Filippi. Ormai è un capito archiviato. Qualche settimana fa, invece, la Peparini aveva difeso il programma di Canale 5 lasciando intendere che il suo posto sarebbe stato a rischio.

Ma sono ore di lavoro anche per la preparazione di Amici all stars, che dovrebbe iniziare a breve. Indiscrezioni su indiscrezioni, prende forma il cast. Sembra che possano esserci anche Rudy Zerby e Raphael. Intervistato da Billboard Italia, Zerby ha detto: “Non so se questo programma si faccia, ma spero di sì. Spero di esserci”. Il ballerino Rapahel, invece, ha messo un semplice like ad un commento di un fan che aveva ipotizzato la sua partecipazione al programma. E’ bastato questo per riaccendere il gossip.

