Barbara D'Urso svela il mistero della foto al liceo di Napoli: "Proprio lei..."

Francesco Fredella 30 aprile 2020 a

Vi ricordate la fotografia che Barbara d’Urso ha pubblicato pochi giorni fa? Un breve rewind. Uno scatto in bianco e nero che ha scatenato una vera corsa sui social ad indovinare chi fosse, nella foto a scuola, la futura regina degli ascolti di Mediaset. Anno scolastico 1971/72. Classe V, liceo Ginnasio Genovesi di Napoli. Sezione D. Una classe di liceali e tra questi c’è anche Barbarella, amatissima da milioni di italiani che la seguono in tv e sui social dalla mattina alla sera.

La (impensabile) foto di Barbara D'Urso al liceo, si scatena il delirio: riuscite a riconoscerla?

Oggi arriva la soluzione al rebus. La d’Urso svela tutto pubblicando la stessa foto con un cerchietto rosso in più. Eccola, in prima fila, ai tempi del liceo. Migliaia di like in pochissimi minuti. Anche questa foto vola. Mistero risolto.

