Antonella Mosetti, a 44 anni una sconvolgente metamorfosi: "Ringrazio il mio chirurgo", com'è oggi. Impressionante

La nuova vita di Antonella Mosetti. La showgirl ex Non è la Rai e passata in età più matura anche dal Grande Fratello Vip ha deciso di togliere l'acido ialuronico dalla bocca riportando le labbra a canotto a dimensioni più naturali.

"Avevo la bocca enorme, non so come mi abbia convinto ma mi sento molto meglio, mi sento più io”, ha raccontato su Instagram ringraziando il suo nuovo chirurgo estetico di fiducia. A 44 anni, dopo molti interventi che ne hanno ridisegnato la fisionoma e il fisico, la bella Antonella ha scelto una svolta "nature". Complimenti

