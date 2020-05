Antonio Zequila, contatto con Mediaset: "Ora che sono di nuovo single..."

Francesco Fredella 20 maggio 2020 a

“Pensavo fosse amore. Invece era una carie...”, Antonio Zequila - uno dei personaggi più amati della televisione - scherza sulla situazione sentimentale in corso. E’ single. Lo annuncia a Libero rompendo il silenzio dopo il reality di Canale5, dove ha avuto un successo strepitoso. La sua storia d’amore con una dentista, che avrebbe dovuto sposare, è rimasta segreta per molto tempo. Poi Zequila ha raccontato al Grande Fratello Vip di volerla sposare. Ma adesso la loro storia è andata in crisi. “Stop nozze. Purtroppo è così. Ma Zequila boom boom funziona ancora”, racconta l’ex gieffino vip. Ma, chissà, lo rivedremo a Temptation Island che è alle porte? Zequila stupisce tutti e svela: “Un contatto c’è stato. Vedremo. Non posso dire altro”.

