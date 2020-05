Al Bano Carrisi e Romina Power nella stessa tenuta? Parla Loredana Lecciso: una frase incredibile

21 maggio 2020 a

Tutti nella stessa tenuta. La quarantena ha unito le due famiglie di Albano Carrisi. L'ex moglie Romina Power è rimasta, causa coronavirus, bloccata in Italia e così è stata costretta ad alloggiare nella casa del figlio Yari, a Cellino. Nella stessa tenuta ma in un'abitazione diversa rispetto a quella dove si trovano Al Bano, Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Bido. “La scelta di Romina Power di trascorrere la quarantena nella tenuta di Albano a Cellino San Marco? Non ci vedo nulla di strano, rispetto la libertà altrui“, ha dichiarato la Lecciso al settimanale Nuovo, dopo il ritorno di fiamma con il cantante. Frase che potrebbe riappacificare gli animi. È infatti ben noto che Loredana e Romina non hanno mai avuto un rapporto amichevole: la Lecciso ha provato a creare un legame ma la Power non è mai stata propensa. Tutto però può accadere.

