Adriana Volpe, matrimonio in crisi? Il selfie di Roberto Parli e quella frase enigmatica...

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe gode di grandissima popolarità, ma ciò comporta anche il gossip incontrollato sulla sua vita sentimentale e in particolare sul matrimonio con Roberto Parli. La conduttrice televisiva ha più volte messo a tacere le voci di una presunta crisi coniugale, ma i fan continuano a mormorare ed a fare illazioni. Ad alimentarle anche l’ultimo post enigmatico del marito della Volpe, che su Instagram ha postato una foto corredata dalla seguente descrizione: “La bocca può nascondere la verità, ma gli occhi mai”. In molti si sono fiondati a chiedergli se tra le righe il suo messaggio fosse riferito alla Volpe. “Non si riferisce al matrimonio”, è stata la replica di Parli, che però non ha fugato del tutto i dubbi: la sua è stata una smentita a metà che continua ad alimentare i pettegolezzi.

