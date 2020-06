Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi, bomba di Signorini: lei in vacanza con figlia e amiche, lui dorme in un'altra casa

03 giugno 2020 a

Ancora insieme, ma separati? Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi continuano a far chiacchierare i settimanali di gossip. I segugi di Alfonso Signorini, per Chi, hanno paparazzato la coppia a cena insieme ai figli di lei Tommaso e Mia. Tutto a posto dunque? Non proprio, perché al di là della foto pubblicata su Instagram dalla Pinella di Paolo comodamente seduto sul divano a guardare la tv, Calabresi Marconi secondo Chi dormirebbe in un'altra casa, Motivo? Nell’appartamento di Alessia sono in corso dei lavori di ristrutturazione. La Marcuzzi, dal canto suo, è partita per una vacanza con la figlia e le amiche alle isole pontine, alla ricerca, si dice, di un luogo che riesca a ridarle serenità e un po' di carica.

