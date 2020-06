Belen Rodriguez, non solo corna: il dramma in famiglia dietro la rottura con Stefano De Martino

04 giugno 2020 a

Il gossip sulla crisi, conclamata, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a tenere banco. Gli ultimi pesantissimi aggiornamenti arrivano da Oggi, che ha sguinzagliato le sue fonti per scoprire qualcosa in più sulla rottura-bis, a un anno esatto dal ritorno di fiamma. Una crisi che sarebbe iniziata già a gennaio e dovuta a due fattori. Il primo, il fatto che De Martino continuasse a flirtare e sfarfallare in giro, ossia a concedersi avventure o, detta più prosaicamente, a piazzare le corna alla showgirl argentina. Belen negli ultimi tempi avrebbe preso a controllare ossessivamente il telefono di De Martino, contestandogli messaggini, bugie, chiacchierate e ricostruzioni,. Insomma atmosfera pesantissima.

Ma non solo. Vi è poi la seconda ragione dietro alla rottura. Sempre Oggi rivela che ci sarebbe una vera guerra in corso tra le due famiglie. Da un lato quella della Rodriguez, sempre molto presente e soprattutto da che i genitori vivono nello stesso palazzo della coppia. Dall'altro quella di Stefano, molto più defilata, marginale, tagliata fuori. E insomma, la "disparità" di trattamento avrebbe fomentato vecchi dissapori che, in un contesto di coppia già esplosivo, avrebbero portato alla definitiva e traumatica rottura.

