Stash, chi è la fidanzata incinta: dopo la sorpresa ad Amici Speciali, escono allo scoperto

Una doppia sorpresa per Stash. Diventerà papà, come annunciato clamorosamente da Maria De Filippi durante la finalissima di Amici Speciali, mostrando l'ecografia. del nascituro. Social in delirio, visto che finora i fan non sapevano nemmeno che il leader dei The Kolors fosse fidanzato.

In un primo momento si è ipotizzato un ritorno di fiamma con la sua ex, ma nelle ore successive un indizio ha scatenato la rete: Giulia, una giovane giornalista, ha pubblicato sui propri social lo stesso video dell'ecografia. Sarebbe lei, insomma, la futura mamma nonché compagna di Stash Fiordispino. E lo stesso cantante ha poi aggiunto carne al fuoco pubblicando su Instagram una romantica foto al tramonto davanti al mare, abbracciato a una ragazza, con didascalia significativa: "Guardiamo avanti...". E ai beninformati la ragazza della foto, in controluce e dunque col viso irriconoscibile, sembra proprio quella Giulia.

