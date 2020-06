Belen Rodriguez, lo sfogo a tarda notte: "Quello di cui ho bisogno", lo strazio dell'argentina

07 giugno 2020 a

Ancora un messaggio enigmatico, un poco misterioso, che tradisce sofferenza e malinconia. Si parla ancora una volta di Belen Rodriguez, della rottura con Stefano De Martino. Che deve aver fatto male, molto male. In un modo o nell'altro, la showgirl argentina lo conferma in ogni sua manifestazione. Si fa un gran parlare delle ragioni della rottura, le voci parlano di un aspro conflitto tra le due famiglie e si vocifera su presunti tradimenti di lui ai danni di lei. Morale della favola, il ritorno di fiamma è durato poco. E Belen soffre. Lo dimostra anche l'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, a tarda sera, intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica. Un'immagine che mostra tre cucchiai, l'uno sopra all'altro, in cui cola del miele: dal primo verso il secondo, dal secondo verso il terzo. In calce, il commento: "Quiero miel", ovvero "voglio del miele". Insomma, Belen cerca miele, dolcezza, attenzioni. Una foto che rivela come, per lei, questo momento sia davvero difficile.

