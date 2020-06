Belen Rodriguez, "buongiorno": il saluto che farà impazzire De Martino, chissà quanto rosica

09 giugno 2020 a

a

a

"Buen dia!". Ovvero, "buongiorno". Un saluto rivolto da Belen Rodriguez a tutti i suoi seguaci su Instagram. Un saluto che va a corredare un bianco e nero d'autore, una foto che la ritrae con maglietta nera, shorts di jeans e stivaletti, al centro di una porta con scalini in marmo. Porta maestosa così come è maestosa Belen Rodriguez: bellissima, inarrivabile, inaccessibile, meravigliosa. E chissà cosa ne pensa Stefano De Martino, vedendo tale foto. Magari pensa a quello che ha perso. Come è noto, infatti, la coppia è "scoppiata" (e in malo modo). Non è ancora noto, invece, come sia scoppiata: molte voci sul tradimento di lui e altre indiscrezioni, più fresche, sul "segreto inconfessabile" di lei. Tant'è. Davanti a queste foto le chiacchiere stanno a zero...

"Lui le ha messo le corna. Ma lei...". Il "segreto inconfessabile" di Belen Rodriguez: crac con Stefano, la testimonianza sconvolgente

