Alessia Marcuzzi, posizione "pericolosa" e impensabile sorpresa: proprio al suo fianco...

Zitti tutti. Ci pensa Alessia Marcuzzi, o meglio ci pensano i paparazzi di Chi, a spazzare via le voci relative alla crisi di coppia tra la conduttrice e il marito, Paolo Calabresi Marconi. Eccoli, infatti, paparazzati fianco a fianco sullo spiaggia. A pubblicare le foto, come detto, il settimanale di Alfonso Signorini. Nessuna crisi, dopo la tempesta e le voci degli ultimi giorni: eccoli a Sabaudia insieme ai figli, Alessia, Mia e Tommaso. La Marcuzzi viene immortalata in bikini, bellissima e in una posizione un poco "pericolosa". Sorridenti, felici e soprattutto uniti, magari un po' provati dai pettegolezzi, ma la Marcuzzi e il marito si mostrano più uniti che mai.

