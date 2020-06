Belen Rodriguez, nudo integrale? La foto che sconvolge, come si mostra l'argentina

10 giugno 2020 a

Prima "en el cielo", in cielo. Poi, nascosta. Si parla di Belen Rodriguez, che continua a riempire il suo profilo Instagram con foto mozzafiato, magari di indizi sulla sua rottura con Stefano De Martino, di sicuro immagini con cui vuole parlare di sé, far capire quale sia il suo stato d'animo, un poco malinconico. Però rimane la bellezza, strepitosa, da urlo. E così ecco che Belen prima si mostra "in cielo", seduta a cavalcioni sul bordo di un tetto: tacco alto e body rosa, una foto incantevole, che potete vedere qui sopra. Dunque, a stretto giro di posta, un secondo scatto: "Escondida", ovvero nascosta, la foto che potete vedere qui sotto. Un bianco e nero d'autore, sgranato, in cui di Belen si vede la sagoma. Una foto che sprizza seduzione e che fa nascere il sospetto: ma è completamente nuda? Sospetto che pare assai fondato...

