Barbara D'Urso, la foto in bikini fa il pieno di critiche. Lei reagisce così: in lingerie e al naturale. Pazzesca "senza trucco" a 63 anni

13 giugno 2020 a

a

a

Una doppietta clamorosa per Barbara D'Urso. prima in bikini poi senza in lingerie senza trucco. La regina di Mediaset, ormai avvezza a deliziare i followers su Instagram con foto sensuali e ammiccanti (alla faccia dei suoi 63 anni), è abituata a sua volta a ricevere attacchi gratuiti e spesso molto cattivi. Un giorno fa ha pubblicato su Instagram una sua vecchia foto in bikini (strepitosa), chiedendo ai fan se gradissero quel colore di capelli.

Ovviamente, l'attenzione di molti è caduta sul fisico statuario di Carmelita, e alcuni hanno trasceso accusandola, tra le altre cose, di ritoccare le sue foto per apparire sempre perfetta. Migliore risposta? Pubblicare un altro scatto, totalmente "nature". E così l'indomani la D'Urso augura un buongiorno a tutti con un primo piano in lingerie, senza trucco (letteralmente) e senza inganno. E tutti zitti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.