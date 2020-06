Barbara D'Urso ammutolisce Elena Morali in diretta al Live: "Qui decido io, ti faccio un salutame a soreta in un secondo"

22 giugno 2020 a

a

a

Saluto di stagione scoppiettante per Barbara D'Urso, che bastona in diretta Elena Morali. L'ex Pupa e il Secchione ha annunciato in diretta al Live il proprio matrimonio tradizionale masai con Luigi Mario Favoloso. Il dibattito poi si è spostato su Daniele Di Lorenzo, ex della Morali, e della sua famiglia.

"Ma è quello?". Sul seno dell'avvocatessa semi-nuda... pazzesco: Barbara D'Urso ci resta di sasso | Video

Quando la showgirl e star di Instagram scende sul personale, Carmelita alza la voce: "Elena! Elena! Qua decido io, non decidi tu, perché ti faccio un salutame a soreta in un secondo, chiaro?". Il salutame a soreta è diventato ormai il marchio di fabbrica di questa stagione della D'Urso, come dire: arrivederci e grazie, si accomodi alla porta. La Morali capisce subito che non tira aria: "Assolutamente decidi tu". "Non parli della famiglia di Di Lorenzo, parliamo di voi due", conclude il "dibattito" la D'Urso, d'imperio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.