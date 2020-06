Belen Rodriguez, sfogo su Stefano De Martino: "Non ho più pazienza, quanto c***o mi piace vedere..."

23 giugno 2020 a

a

a

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è diventata una soap opera in piena regola. Si sprecano le indiscrezioni sulla coppia che scoppia, ma i motivi della rottura sono ancora tutti da chiarire. Anche perché il presentatore di Made in Sud non permette che gli vengano poste domande su Belen durante le sue ospitate in tv. E così per due settimane di fila chi si aspettava un suo commento a Domenica In, è rimasto deluso. Intanto, però, la Rodriguez continua a usare Instagram per lanciare messaggi e soprattutto per sfogarsi. “Ognuno riceve quel che dà? Una frase che non mi ha mai lasciata indifferente - scrive la showgirl argentina - ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono”. A quanto pare Belen credeva molto nel ricucire il rapporto con Stefano: “Non ho più pazienza per i vari bla bla bla che riempiono i polmoni di ca***te sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire. Invece quanto c***o mi piace vedere ancora occhi imbarazzati al sentimento. Mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore”.

