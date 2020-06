Belen Rodriguez e Stefano De Martino: "Cecilia incinta? Tutti hanno preso qualche chilo tranne me, ne ho persi sei"

Francesco Fredella 24 giugno 2020 a

Solo pochi giorni fa Moser senior aveva rivelato di diventare presto nonno per quarta volta. L’intervista a DiPiù ha fatto da subito il giro della Rete. Ma adesso, sulla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez, rompe il silenzio Belen. “Hanno preso tutti qualche chilo, a parte me, che ne ho persi sei”, racconta la showgirl. Insomma, sembrerebbe una sterzata netta. Una vera frenata che non lascerebbe spazio a doppie interpretazioni. Ma la fine del rapporto con Stefano De Martino è al centro delle ultime faccende di gossip.

“Ho voglia di avere e non solo di dare”, ribadisce al settimanale Chi. Poi Belen dà una stoccata agli ex con una frase da gelo: “Stare con me porta a una certa visibilità, è normale. Poi c’è chi non la usa e chi la usa per un po’, dipende dalla persona”. A chi si riferisce? In ordine di tempo, il suo ultimo ex è Andrea Iannone: pilota di MotoGP che grazie alla Rodriguez è salito alle cronache del gossip spopolando sui social. Acqua passata. Ora Belen guarda al futuro. Vuole tranquillità.

