Belen Rodriguez vuota il sacco, perché ha scaricato De Martino: "Non ho tempo per queste caz***"

24 giugno 2020 a

Altre parole di Belen Rodriguez. Al curaro. Al vetriolo. Ogni riferimento a Stefano De Martino, dopo la traumatica e misteriosa rottura, non è puramente casuale. Su Instagram, la meravigliosa showgirl argentina mette nero su bianco che "non ho più tempo per le ca***, l'amore tornerà in altre forme". Dunque aggiunge, interrogandosi: "Ognuno riceve quel che dà? Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono… Quando ero piccola ne ero assolutamente convinta, mi nutrivo di questo concetto semplicemente perché da piccola ne ho ricevuto tanto ma tanto amore!", scrive sibillina.

“Quanto caz***o mi piace vedere…”. Prego? Belen Rodriguez sbotta: la (clamorosa) frase cucita su misura per De Martino. Ce l'ha con lui?

Poi ancora a valanga. "Detto banalmente non ho più pazienza per i vari blablabla che riempiono i polmoni di ca*** sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire. Invece quanto ca*** mi piace vedere ancora occhi imbarazzati dal sentimento, sguardi che si abbassano perché quel che vedono li procura una leggera e piacevole accelerazione cardiaca, quanto mi piace vedere le guance arrossire davanti ad un complimento, quanto mi piace vedere una sigaretta accesa dalla mano di un uomo, un bicchiere versato per lei, una porta aperta piena di gentilezza, una mano forte che ti accarezza il fianco e ti fa passare davanti", sottolinea Belen. Forse, quello che Stefano De Martino non le dava più.

Belen Rodriguez, "siete malati di mente": lo sfogo di Jeremias, sospetti su Stefano

