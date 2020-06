Stefano De Martino sfigurato, la testata di Santiago. E Belen Rodriguez...

25 giugno 2020 a

Conciatissimo. Si parla di Stefano De Martino, che su Instagram si è mostrato così come potete vedere nella foto: con un occhio nero, gravemente tumefatto. Un ematoma violaceo sull'arcata superiore, frutto di un incidente domestico. E a spiegare quanto accaduto ci pensa lo stesso ballerino: tutta colpa di una testata di suo figlio Santiago, che probabilmente si è lasciato andare con qualche gioco eccessivamente vivace. "Mio figlio è nato il 9 aprile, quindi è dell’Ariete. Dicono che chi nasce sotto il segno dell’Ariete abbia la testa particolarmente dura. Io ho sempre pensato fosse un falso mito, sinceramente. E invece...", ha commentato con ironia il ballerino di Made in Sud. E i più maliziosi, però, hanno commentato che Belen Rodriguez sull'occhio nero di Stefano non abbia detto neppure una parola...

