Belen Rodriguez in "compagnia inaspettata": weekend in villa sul lago di Como per scordare De Martino, chi c'è con lei

Weekend di relax sul lago di Como per Belen Rodriguez, che tenta di superare i dolori in amore per la rottura con il marito Stefano De Martino grazie alla famiglia e agli amici. E a una "presenza inaspettata".

La showgirl argentina si è "ritirata" per qualche giorno in una villa con Spa e piscina insieme al figlio Santiago, al fratello Jeremias Rodriguez, al suo nuovo migliore amico e collaboratore Mattia Ferrari e soprattutto a un volto noto della tv, quel Salvatore Angelucci diventato famoso come tronista a Uomini e donne, ex di Karina Cascella e oggi fidanzato con la web influencer Alessandra Gallocchio, che lo ha accompagnato nella "trasferta comasca". Angelucci e la Gallocchio non erano mai stati avvistati da radio-gossip in compagnia di Belen e pare che siano stati introdotti nel clan dall'amico comune Ferrari.

