Belen Rodriguez al biliardo, il prendisole è striminzito: monumentale Lato B in primo piano. De Martino, guarda e piangi

Con tanti saluti a Stefano De Martino. Nonostante il dolore per la rottura, Belen Rodriguez sta cercando di vivere il più serenamente possibile la crisi coniugale. Guardando il suo profilo Instagram, ad esempio, al di là dell'ormai famosa Story in cui ha confermato i gossip un paio di settimane fa, la sua immagine è quella di sempre: anzi, forse ancora più sexy del solito.

Belen Rodriguez, "siete malati di mente": lo sfogo di Jeremias, sospetti su Stefano

Ad esempio, l'ultimo post pubblicato nella notte tra sabato e domenica "fotografa" un weekend di puro relax e divertimento in una villa sul lago di Como in compagnia del fratello Jeremias e ad alcuni amici. La foto? Conturbante: quando non è impegnata a migliorare la tintarella, Belen si diletta al tavolo da biliardo stecca in mano e lo striminzito prendisole e la posa sapiente contribuiscono a metterne in risalto un lato B "monumentale". Come si dice: sfortunata in amore, ma fortunata al gioco.

