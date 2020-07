Sabrina Salerno, a 52 anni un fisico da calendario. La foto in bikini, Instagram in tilt

01 luglio 2020 a

La settimana delle 50enni in bikini. Dopo Simona Ventura, è Sabrina Salerno a fare la sua "porca figura" (copyright SuperSimo) mandando in estasi i fan su Twitter. Se la conduttrice Rai e Mediaset, 55 anni pubblicando la sua foto in spiaggia in Liguria ha aggiunto un "scelta forte" un po' per schernirsi, la mitica cantante di Boys e Siamo donne da qualche chilometro più in là, a Porto Venere, va dritta al sodo: "La mia estate ligure... le mie origini".

Ma la didascalia ha distratto pochi follower, visto che lo sguardo di tutti i maschietti sarà sicuramente caduto su un fisico da pin-up a 52 anni e un bikini fucsia che fatica a trattenere le forme esplosive. Sì, oltre alle gambe c'è decisamente di più.

