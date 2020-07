Ambra Angiolini, bikini da impazzire a 43 anni: attenzione anche a Max Allegri...

Sullo stesso argomento: Urla selvagge prima di salire in aereo, il raptus di Cristiano Malgioglio

01 luglio 2020 a

a

a

Lei super sexy in un costume a due pezzi, lui in gran forma nonostante i mesi trascorsi lontano dai campi di gioco. Si tratta di Ambra Angiolini, 43 anni, e Massimiliano Allegri, che si sono goduti i primi giorni di sole e mare a Montecarlo. La coppia è stata fotografata dal settimanale Chi, che è anche in grado di affermare che i due trascorreranno le vacanze in Toscana, proprio dove sbocciò la passione tre anni fa. Allegri non è ancora tornato in panchina dopo l'addio alla Juventus, intanto si gode la compagnia dell’amata Ambra, ritrovata dopo la distanza forzata dal coronavirus: durante il lockdown Allegri è stato a Livorno con i figli, mentre la Angiolini è stata a Brescia con i figli avuti da Francesco Renga.

"Le mie origini...". Sabrina Salerno in bikini a 52 anni: un fisico da calendario. La foto che ha mandato in tilt Porto Venere | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.