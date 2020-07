Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la foto in costume e la voce: "Prove generali di luna di miele"

02 luglio 2020 a

Sono lontani solo per motivi di lavoro. State tranquilli. Nessuna crisi. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, stanno facendo sognare tutti. “Mi manchi”, scrive sui social l’ex di Sarcina che si trova a Milano per un servizio fotografico mentre Paolo è a Roma (pochi giorni fa ha pubblicato una foto con suo padre Massimo).

“Tra pochi giorni si vedranno di nuovo e andranno in vacanza”, ci spiffera una fonte segreta. Adesso, sembra che Paolo e Clizia facciano realmente sul serio. Il loro amore sta facendo sognare i fan e non solo. Sembra la scena di un film anni Settanta, magari interpretato da Massimo Ciavarro e la Giorgi: una coppia fantastica che oggi ha un rapporto fantastico. Prove generali di “Luna di miele” per Paolo e Clizia. Preparatevi.

