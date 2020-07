Belen Rodriguez vola a Capri per vedere Gian Maria Adinolfi: "Glielo ha presentato Mattia Ferrari"

03 luglio 2020 a

Altro weekend "in trasferta" per Belen Rodriguez. La showgirl argentina volerà a Capri per vedere Gian Maria Adinolfi. A un tiro di schioppo dalla Napoli di Stefano De Martino, con cui Belen si sta dolorosamente separando per la seconda volta. Radiogossip è letteralmente impazzita, perché dopo il soggiorno-relax nella splendida villa sul lago di Como in compagnia del fratello Jeremias, del figlio Santiago e di alcuni amici, stavolta il viaggo della Rodriguez ha un "saporiello" decisamente più mondano. Chi è Adinolfi? Si tratta, spiega Giornalettismo, di un amico dello stilista di Belen, Mattia Ferrari, entrato da qualche tempo nel "giro" della conduttrice di Tu si que vales.

