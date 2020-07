Luigi Di Maio, bomba di Dagospia: "Qualcuno avvisi Virginia Saba che sta per scaricarla"

04 luglio 2020 a

a

a

Un flash, una bombetta, molto allusiva, dai contorni poco definiti ma non per questo poco "croccante", tra gossip e politica. E il flash esplosivo è quello rilanciato da Dagospia, poche righe su Virginia Saba, la biondissima fidanzata del ministro degli Esteri, il grillino Luigi Di Maio. Si legge su Dago: "Qualche anima pia avvisi, con la dovuta compassione, quella poverina di Virginia Saba: il suo Giggino Di Maio ha aperto il casting per defenestrarla in tempi brevi dal ruolo di fidanzata". Dunque, Dago aggiunge: "Per maggiori delucidazioni chiedete al neo direttore para-grillino di Rai 3, Franco Di Mare", conclude Dagospia. Cosa bolle in pentola?

"A che nome hanno prenotato l'ombrellone". Ma davvero? Di Maio e Virginia, il titolare dello stabilimento vuota il sacco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.