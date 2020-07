Maria Elena Boschi, i dubbi di Roberto Alessi: "Possibile che Renzi la abbia cazz*** per quella roba?"

Roberto Alessi 05 luglio 2020 a

a

a

L'onorevole Maria Elena Boschi è strapaparazzata accanto al suo innamorato, il bellissimo attore Giulio Berruti. Ma qualcuno dice in giro che Matteo Renzi, il suo capo di partito di Italia Vera, o Viva, non mi ricordo mai, non sia per nulla contento che lei, un esponente politico, si faccia paparazzare con un figo. Ma possibile che con tutti i casini che ha Renzi e con un partito che annaspa perda tempo su una storia d'amore e di passione? Naaah.

Le intercettazioni dietro il no a Emiliano? Renzi e Boschi, è un retroscena clamoroso: perché il sinistra si sta per disintegrare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.