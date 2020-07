Stefano De Martino umiliato in pubblico per il nuovo flirt, il vip che fa stra-godere Belen Rodriguez

07 luglio 2020 a

Il gossip si surriscalda. Si tratta sempre della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. O meglio, delle ultime evoluzioni: lei pizzicata a baciarsi con un imprenditore campano, suo nuovo flirt, e lui passato ad un'altra Rodriguez, Mariana Rodriguez, ex concorrente del Grande Fratello Vip, con cui avrebbe trascorso un intero weekend romantico. E Mariana Rodriguez stava con Simone Susinna, ex concorrente dell'Isola dei famosi, che al flirt di Mariana con De Martino avrebbe dedicato un commento molto velenoso. Il condizionale è d'obbligo perché non vi sono riferimenti evidenti, eppure il bersaglio sembra abbastanza chiaro. In una story su Instagram, Susinna ha infatti scritto: "Dalle stelle alle stalle". Quattro semplici paroline che sembrano assolutamente riferite al ballerino di made in Sud e che, con discreta approssimazione, avranno fatto godere Belen Rodriguez.

