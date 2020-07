Alessia Marcuzzi massacrata dal marito della Henger per il presunto flirt con De Martino, come gode Belen Rodriguez

10 luglio 2020 a

Un'entrata a gamba tesa, anzi tesissima, nel gossip dell'estate, il prestuno - e smentito dai diretti interessati - triangolo tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. L'entrata a gamba tesa è quella del marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti, che si è rivolto contro la Marcuzzi, che all'epoca dell'Isola dei famosi ebbe non pochi dissapori proprio contro la Henger. Così Caroletti in una story su Instagram ha pubblicato una foto di Belen, Stefano e Alessia. A corredo, il seguente ed inequivocabile commento: "Per non dimenticare Eva non fare la morale a me, perché io a te non l'ho mai fatta". Frase con cui vengono rievocati i dissapori tra la Marcuzzi e la Henger . Il riferimento è a un duro confronto ai tempi dell'Isola, quando la Henger accusò in modo pesante Francesco Monte di aver usato marijuana durante il reality. E la Marcuzzi, durante il confronto, sbroccò intimando alla Henger di non farle la morale, dato che lei non l'aveva fatta a lei. Chiaro il riferimento di Caroletti, no?

