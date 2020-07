Temptation Island, la coppia Ciavy-Veronica non esiste più. I due si sono già lasciati

12 luglio 2020 a

Sarebbe giunta al capolinea la storia tra Valeria Liberati e Ciavy, dopo l’avventura a Temptation Island 2020. A rivelarlo è il blog Il Vicolo delle News che ha scritto che i due avrebbero rotto proprio alla fine del loro percorso nel reality di Canale 5 in onda ogni giovedì fino al 6 agosto. Inoltre lei sarebbe ancora in contatto con il tentatore Alessandro Basciano. Nessuna ufficialità, scrive Gossip e tv, visto che lo show trasmesso da Mediaset è ancora in onda.

Intanto la terza puntata del reality, in onda giovedì 16 luglio, vedrà protagonisti proprio Ciavy e Valeria. E proprio in questa puntata dovrebbe esserci la resa dei conti per la coppia che dovrebbe incontrarsi/scontrarsi nel consueto falò. Altra coppia che finirà sotto i riflettori del programma è quella vip formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. L’ex calciatore pare non gradire alcuni atteggiamenti della compagna.

