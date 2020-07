Belen Rodriguez, la vip distrugge Adinolfi: "Mentre baciava l'argentina stava con me". Corna, terrificante sospetto

14 luglio 2020 a

a

a

“Quando ho visto la copertina non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen Rodriguez”. Dayane Mello è un fiume in piena e racconta alla rivista Chi tutto lo stupore misto alla rabbia per la paparazzata riguardante la showgirl argentina e l’imprenditore campano. “Mi ha riempito di bugie - continua l’ex concorrente di Pechino Express - lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi”. La Mello non si capacita dell’atteggiamento di Antinolfi, descritto come uno che aveva il piede in due scarpe: “E pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia. Non lo dico perché sto soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità”.

"Meglio lei o una bella napoletana?". Belen gode, la battuta con cui De Martino viene inchiodato in diretta tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.