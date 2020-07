Naike Rivelli, "chissà a letto che combini": tutta nuda a testa in giù, sdraiata sulla jeep

14 luglio 2020 a

Naike Rivelli non ha alcun timore nel mettere in mostra il proprio fisico da urlo per attirare l’attenzione su tematiche più importanti. Come lo sciopero generale che ha fermato la Liguria nella giornata di ieri, lunedì 13 luglio: e allora la figlia di Ornella Muti ha scattato una foto che la ritrae senza veli e in posizione verticale davanti ad una jeep. Una foto non adatta ai deboli di cuore, in cui la 45enne mette in mostra un lato B che fa invidia a chiunque. Si sprecano infatti i commenti degli ammiratori, alcuni anche molto piccanti: “Fai così anche l’amore? Chissà a letto che combini…”. Ma c’è anche qualche voce fuori dal coro: “Non avrei mai pensato che un bel c***o potesse stancare… Il tuo è perfetto ma ormai basta”.

