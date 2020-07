Arisa è andata: "Rutto, scoreggio e...". Il suo raccapricciante passatempo, in questa foto

14 luglio 2020 a

Prego? Roba da matti su Instagram, firmata Arisa. Una frase che, ammettiamolo, lascia interdetti. E che fa scalpore e che fa parlare. La cantante, infatti, si mostra sorridente e con gli occhi chiusi, in un campo di girasoli in una giornata di sole. Ma passiamo alla frase con cui accompagna la fotografia, che recita: "Rutto, scoreggio e amo il sole". Un post spiazzante, discretamente disgustoso, e che però ha fatto incetta di like. "Un'artista può tutto", commentava un seguace. Insomma, Arisa continua a far parlare di sé: si pensi che soltanto pochi giorni fa aveva pubblicato una foto in costume intero, nero, senza un filo di trucco, nella quale aveva mostrato con orgoglio tutte le sue imperfezioni. Evviva Arisa.

