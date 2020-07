Beatrice Valli, il bikini clamoroso dell'ex di Uomini e donne: due mesi dopo la gravidanza è così. Prodigio della natura

14 luglio 2020 a

Ha fatto discutere il bikini di Beatrice Valli. L'ex di Uomini e donne è diventata mamma da pochissimo di Azzurra, sua terza figlia. E l'influencer ha deciso di pubblicare su Instagram una foto-verità: basta patinature e filtri, ecco il corpo di una neo-mamma con tutte le sue (dolcissime) rotondità e imperfezioni.

Per chi vive di una linea perfetta e una immagine impeccabile, quasi una rivoluzione copernicana. A due mesi dal parto, per la verità, la Valli è splendida. E infatti molti follower rimarcano con stupore la sua forma. E i complimenti non mancano: "Finalmente una donna vera con un corpo vero”, o ancora "una delle poche che si mostra per quella che è, con il fisico dopo una gravidanza, complimenti seguirti è piacevole e reale. Bellissima tu e Azzurra".

