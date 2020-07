Nicole Minetti, bikini clamoroso: non riesce a contenere nulla. Com'è oggi, a quasi 10 anni dal Rubygate

16 luglio 2020 a

a

a

Dieci anni fa, Nicole Minetti era una consigliera regionale lombarda del Pdl e stava per essere travolta dallo scandalo del Rubygate. Nel 2020, Silvio Berlusconi, Arcore, le cene eleganti e i processi sono un lontanissimo ricordo, almeno a giudicare dalle foto che pubblica sul proprio profilo Instagram. Bikini, piscine, selfie e ancora bikini, piscine e selfie, in un loop ad alto tasso erotico che manda in estasi i fan (non necessariamente suoi -ex- elettori).

Natale da Olgettina: cosa combinano le Papi Girls

La politica è lontanissima ma la vita della Minetti continua ad essere dolcissima così come le sue curve. Basta dare un'occhiata all'ultimo scatto, in cui il costume (striminzito) fatica a trattenere le sue forme. E per fortuna non è una "postatrice seriale": ne andrebbe delle coronarie dei followers.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.