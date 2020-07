Elisabetta Canalis, la maglietta è corta e non copre niente: là sotto, visione paradisiaca

16 luglio 2020 a

"Solo se oversize". Elisabetta Canalis su Instagram dà lezioni di look indossando una sgargiante t-shirt tie-dye. La maglietta sarà anche larga, ma di certo è molto, molto corta. Forse troppo (e per fortuna, suggeriscono molti followers). A 41 anni, l'ex velina di Striscia la notizia in coppia con Maddalena Corvaglia una ventina d'anni fa esibisce ancora una linea clamorosa. Forma fisica e sensualità, unite a una scelta di bikini decisamente azzeccata: lo slip bianco con i classici anelli dorati di metallo, infatti, è decisamente striminzito. Sullo sfondo, lo splendido mare sardo della "sua" Alghero, ma per una volta gli occhi di tutti cadono altrove.

