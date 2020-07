Belen Rodriguez distrutta dopo la fine della storia con De Martino, parla Nina Moric: "È delusa, ha il suo calvario"

18 luglio 2020 a

Anche Nina Moric rompe il silenzio sulla fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Le due, entrambe ex di Fabrizio Corona, si sono lasciate alle spalle il passato e si sono riappacificate: "Ognuno soffre in silenzio. Nel mondo dello spettacolo non è tutto oro quello che luccica. Anche Belen ha il suo calvario. È molto delusa dalle ultime vicissitudini - ha ammesso la Moric al settimanale Nuovo -. È una ragazza in gamba. Le auguro ogni bene, che Dio la benedica".

Tra la Moric e la Rodriguez sembra essere tornato il sereno. A fare un passo in avanti Belen e l'abbraccio al compleanno dell'attuale ragazzo della showgirl argentina conferma che è tutto vero.

