Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, presentazioni ufficiali. Mister Striscia a Vicoli, il suocero vicesindaco reagisce così

"È lei o non è lei? Certo che è lei": parola di Ezio Greggio. Che sorride alla storia d’amore con la 27enne Romina Pierdomenico. Da due anni fanno coppia fissa. Un flirt. Poi qualcosa di più. Oggi si tratta di un amore che sembra solidissimo. E il conduttore di Striscia la notizia va a conoscere la famiglia di Romina. Trasferta a Vicoli, piccolo comune dell’entroterra abruzzese, in provincia di Pescara, che conta circa 400 abitanti. Si tratta del luogo di nascita di Romina. Presentazioni ufficiali e visita a Vicoli. Papà Gabriele, che è stato vicesindaco di quel paese, si emoziona appena incontra Ezio, che tutti fermano per le strade del piccolo paese. Lo accolgono come uno di casa tra selfie e autografi. Ezio ha il cuore che batte a mille per Romina. "Ha sani principi", dice al settimanale Gente. Tutti fanno il tifo per loro.

