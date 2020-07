Raffaella Fico mette all'angolo il ricchissimo Giulio: "L'uomo ideale? Deve essere così"

Francesco Fredella 22 luglio 2020 a

Raffaella Fico è sempre in prima linea sui social. Sta volando con foto cliccatissime e panorami mozzafiato. Ma in questi giorni è alle prese con una nuova bella e Storica d’amore con Giulio Fratini, imprenditore tra i migliori under 30 secondo Forbes. ”Sono felice, l'uomo deve essere intelligente e interessante e con questo ho detto tutto". E sulla questione matrimonio? "Mai dire mai ma al momento non è una cosa che gironzola nei miei pensieri...", racconta la Fico. Che poi parla anche delle proposte di lavoro ricevute in questi mesi. "Delle proposte lavorative ci sono, poi bisogna valutare e vedere se le cose vanno in porto o meno. Io ho già fatto GF e Isola dei Famosi, mi piacciono i programmi di avventura come Pechino Express", continua la ex di Balotelli. La rivedremo in tv? Sembra di sì. Ma è ancora presto per dire quando accadrà. E soprattutto dove.

Raffaella Fico, ecco chi è il suo nuovo amore.

