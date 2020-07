Belen Rodriguez e Stefano De Martino, incrocio pericoloso in aeroporto: i due si vedono e... la reazione impensabile di lei

23 luglio 2020 a

a

a

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è finita ufficialmente. Tra i due i rapporti non sono dei migliori. A testimoniarlo è un video diffuso da Very Inutil People nel quale si vedono i due ex consorti all’aeroporto di Milano. La showgirl argentina, appena rientrata da Ibiza con il suo nuovo flirt Gianmaria Antinolfi, ha accompagnato il figlio Santiago dal padre. Nel filmato si vede il bambino sfiondarsi di corsa tra le braccia del papà mentre la madre non ha salutato in alcun modo l’ex ballerino di Amici. Una reazione clamorosa se si pensa che il loro legame dura da più di sette anni. Non solo, perché la reazione di Belen solleva qualche sospetto sul motivo della fine della relazione. Soprattutto se si considera i gossip sulla presunta relazione tra De Martino e Alessia Marcuzzi.

Belen sola? Niente affatto: ecco con chi viene "pizzicata" a Ibiza, proprio lui

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.