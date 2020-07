Belen Rodriguez, la madre umilia in pubblico Stefano De Martino: un gesto clamoroso

23 luglio 2020 a

a

a

Non solo sapore di mare. Ma anche sapore di reunion. Prima di parlare di quello che accade in casa di Belen Rodriguez apriamo una piccola parentesi. Occhi puntati si a Ibiza: stanno per arrivare Jeremias e Cecilia (ovviamente con i rispettivi partners: Deborah Togni e Ignazio Moser). Ma nella grande villa nell’isola dovrebbe far tappa anche Gianmaria Antinolfi, il nuovo fidanzato di Belen. Per la verità, secondo i rumors, pare che l’imprenditore 40 enne abbia già messo piede lì. Ma una toccata e fuga. Nulla di più. Nei prossimi giorni il nuovo arrivo di Gianmaria.

"Ti verrà fatto di peggio". Belen Rodriguez non si nasconde più: tradimento, parole estreme (contro Stefano De Martino?)

Intanto, resta il gelo tra Belen e Stefano De Martino che non si sono nemmeno salutati in aeroporto a Milano. Lì, il piccolo Santiago è andato incontro a suo padre. Belen ha guardato la scena. Nessuno scambio di battute con Stefano. Nessun saluto. E restano un mistero anche il post di Belen. “Karma. Chi ha tradito verrà tradito. Chi ti ha illuso verrà illuso. Chi ti ha offeso verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire verrà di peggio. Perché sono così le regole del gioco”. Parola della Rodriguez. Cosa si nasconde dietro questo pensiero? Infine, la mamma di Belen non segue più su Instagram Stefano. I conti non tornano.

Belen e De Martino, un incrocio pericolosissimo in aeroporto: i due si vedono e... occhio alla reazione di lei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.