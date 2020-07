Paolo Bonolis, il gesto dell'ex Laura Freddi che in pochi si aspettavano

25 luglio 2020 a

Laura Freddi sposa il compagno Leonardo, il fisioterapista che due anni fa l’ha resa mamma della piccola Ginevra. Il matrimonio, il secondo per l'ex Non è la Rai, era stato fissato il prossimo ottobre ma la coppia ha scelto di rimandarlo a causa dell’emergenza Coronavirus. Nella lista degli ospiti non mancheranno degli ospiti speciali: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La Freddi ha invitato il suo ex fidanzato storico e tutta la sua famiglia.

Proprio di recente la Freddi e la moglie di Bonolis hanno smentito una presunta rivalità. Le due si sono mostrate insieme su Instagram e hanno parlato di alcune idee che potrebbero concretizzarsi in futuro. Laura Freddi sogna infatti di tornare in televisione dopo il lungo periodo di maternità e chissà che non si crei una collaborazione con Bonolis

